POL-ROW: ++ Einbruch in Paketdepot - Bremervörder Polizei nimmt vier Täter fest ++ Unfallflucht auf der Bundesstraße 75 - Polizei bittet um Hinweise ++ Polizei schnappt jugendliche Hobby-Feuerwerker ++

Einbruch in Paketdepot - Bremervörder Polizei nimmt vier Täter fest

Bremervörde/Bevern. Beamte der Bremervörder Polizei haben am Dienstagabend kurz nach dem Einbruch in ein Paketdepot an der Stader Straße eine Bande von Paketdieben vorläufig festgenommen. Die drei Männer im Alter von 24, 28 und 57 Jahren und die 19-jährige Frau, allesamt bulgarische Staatsangehörige, waren gegen 22.30 Uhr auf der Bundesstraße 71 in Bevern in einem schwarzen 3er BMW mit Bremer Kennzeichen in eine Verkehrskontrolle der Polizei geraten. Während der Kontrolle entdeckten die Polizisten im Fahrzeuginneren diverse, originalverpackte Waren, zu deren Herkunft die mit Jacken und Westen der Deutschen Post gekleideten Insassen keine schlüssigen Angaben machen konnten. Zeitgleich wurden die Beamten darüber informiert, dass in unmittelbarer Nähe vier dunkelgekleidete Personen von Zeugen beobachtet dabei worden seien, wie sie Pakete aufgerissen und die Verpackungen in ein Gebüsch geschmissen hätten. Aufgrund der Gesamtumstände wurden die vier Verdächtigen zur Polizei nach Bremervörde gebracht. Erste Ermittlungen ergaben, dass der 28-jährige Festgenommene von der Staatsanwaltschaft Bremen zur Aufenthaltsermittlung gesucht wird. Sein 24-jähriger Komplize war für die Polizei ebenfalls kein unbeschriebenes Blatt. Er ist wegen zahlreicher Delikte, unter anderem wegen Einbruchdiebstahl, in Erscheinung getreten. Alle vier befinden sich derzeit im Polizeigewahrsam. Die Ermittlungen dauern an.

Unfallflucht auf der Bundesstraße 75 - Polizei bittet um Hinweise

Rotenburg. Nach einer Unfallflucht, die sich am Dienstagmittag auf der B75 in Höhe des Weichelsees ereignet hat, sucht die Rotenburger Polizei nach einem noch unbekannten Unfallverursacher. Der Fahrer des schwarzen Geländewagens hatte gegen 12 Uhr in der Überholverbotszone der Bundesstraße trotz Gegenverkehr einen Traktor überholt. Um eine Kollision zu vermeiden, musste ein entgegenkommender 40-jähriger Autofahrer aus Mecklenburg-Vorpommern mit seinem Mercedes Sprinter eine Gefahrenbremsung einleiten. Ein nachfolgender 29-jähriger Autofahrer dürfte damit nicht gerechnet haben. Er fuhr mit seinem VW Amarok auf den Lieferwagen auf. Die beiden Fahrer erlitten leichte Verletzungen. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt fort, ohne sich um das Unfallgeschehen zu kümmern. Den Sachschaden beziffert die Polizei auf über zwanzigtausend Euro. Sachdienliche Hinweise bitte unter Telefon 04261/947-0.

So klein ist die Welt - Ehrlicher Finder gibt prall gefülltes Portemonnaie bei der Polizei ab

Rotenburg. Ein 41-jähriger Mann aus Nigeria hat am Dienstagnachmittag vor der Sparkasse an der Straße Am Pferdemarkt eine prall gefüllte Geldbörse gefunden. Darin befand sich neben mehr als siebenhundert Euro Bargeld auch der Personalausweis des 17-jährigen Eigentümers. Der ehrliche Finder ging mit dem Portemonnaie sofort zur Polizei. Dort informierten die Beamten den Verlierer und arrangierten eine Übergabe. Auf der Wache stellte sich heraus, dass sich Finder und Verlierer aus einem gemeinsamen Praktikum kennen und ab August zusammen arbeiten.

Hochwertiges Pedelec gestohlen

Selsingen. Am Dienstagnachmittag haben unbekannte Täter in der Alten Straße ein hochwertiges Damen-Pedelec gestohlen. Das schwarze Elektrofahrrad der Marke Batavus vom Typ Garda E-Go stand zwischen 17 Uhr und 17.40 Uhr doppelt verschlossen vor dem Geschäft Spielparadies Wülpern. Die Polizei geht von einem Schaden von knapp dreitausend Euro aus. Hinweise bitte an die Polizeistation Selsingen unter Telefon 04284/92755-0.

Polizei schnappt jugendliche Hobby-Feuerwerker

Bothel. Am späten Dienstagabend hat die Rotenburger Polizei zwei junge Männer geschnappt, die im Bereich des Campingplatzes Böller gezündet hatten. Anwohner hatten sich gegen 23 Uhr bei der Polizei gemeldet und von dem nächtlichen Feuerwerk in der Nähe der Grundschule berichtet. Eine Streifenbesatzung griff die Jugendlichen in der Nähe auf und fand bei ihnen einen selbstgebauten pyrotechnischen Gegenstand. In der Wohnung der Hobby-Feuerwerker fand die Polizei weitere Böller. Gegen beide leitete die Polizei ein Strafverfahren nach dem Sprengstoffgesetz ein.

