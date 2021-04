Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 210407 - 0404 Frankfurt-Sachsenhausen: Unfall mit E-Scootern - Zeugen gesucht

Frankfurt (ots)

(dr) Bereits am Donnerstag, den 01. April 2021, kam es am Schaumainkai zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei E-Scooterfahrer miteinander kollidierten. Während ein 21-Jähriger stürzte und sich verletzte, flüchtete der zweite Unfallbeteiligte von der Unfallstelle. Die beiden E-Scooterfahrer waren gegen etwa 21:30 Uhr auf dem Schaumainkai unterwegs und fuhren in entgegengesetzter Fahrtrichtung. In Höhe des Schaumainkai 17 stießen sie am Museumsufer mit ihren E-Scootern zusammen. Ein 21-Jähriger, der zum Zeitpunkt des Unfalls alkoholisiert war, stürzte dabei und zog sich diverse Verletzungen zu. Er kam später in ein Krankenhaus. Der andere Fahrer hatte sich währenddessen einfach von der Unfallstelle entfernt, ohne sich um den Gestürzten zu kümmern.

Personenbeschreibung: Männlich, circa 170-180 cm groß, trug dunkle Haare und einen Bart.

Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen zu dem Unfallgeschehen und/oder dem geflüchteten E-Scooterfahrer werden gebeten, sich mit der Polizei Frankfurt unter der Rufnummer 069-75546208 in Verbindung zu setzen oder sich bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell