Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Bad Sassendorf - Kabelverteilerkasten im Weg - Blutprobe

Bad Sassendorf (ots)

Ein 43-jähriger Radfahrer aus Bad Sassendorf befuhr am Donnerstag (3. Juni), gegen 13.30 Uhr, den Fahrradweg der Bettinghauser Straße in Richtung Bettinghausen. Nach Angaben eines Zeugen drehte sich der Bad Sassendorfer während der Fahrt nach hinten zu einem anderen Radfahrer um und touchierte hierdurch einen Kabelverteilerkasten. Durch den folgenden Sturz verletzte er sich leicht. Er wurde zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab 1,58 Promille und lässt den Schluss zu, dass der 43-Jährige nicht "nur" Unaufmerksam mit dem Rad unterwegs war. Im Krankenhaus wurde dem Radfahrer daraufhin eine Blutprobe entnommen. (reh)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell