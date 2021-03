Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Verkehrsunfall, Einbruch, Sachbeschädigung

Aalen (ots)

Blaufelden: Unfallflucht

Etwa 700 Euro Sachschaden verursachte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer am Donnerstagvormittag zwischen 10:30 Uhr und 10:45 Uhr in der Nonnengasse. Dort fuhr er gegen einen geparkten blauen Dacia und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle. Der Polizeiposten Blaufelden hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07953 925010 um Hinweise zum bislang unbekannten Unfallverursacher.

Fichtenau: Bushaltestelle beschädigt

Am Dienstagabend gegen 20 Uhr beschädigte ein Vandale eine Bushaltestelle im Promenadenweg. Dabei verursachte er an einer Verglasung einen Sachschaden von etwa 600 Euro. Zeugen werden gebeten, sachdienliche Hinweise an den Polizeiposten Fichtenau unter der Telefonnummer 07962 379 zu melden.

Schwäbisch Hall: Einbruch in Firma

Ein Dieb verschaffte sich in den frühen Donnerstagmorgenstunden zwischen 02 Uhr und 05:45 Uhr Zugang zu einem Firmengebäude im Steinbeisweg. Dort entwendete er ein Laptop sowie zwei Bildschirme. Dabei verursachte er Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. Das entwendete Gut besitzt einen Sachwert im unteren vierstelligen Bereich. Das Polizeirevier Schwäbisch Hall sucht unter der Telefonnummer 079 4000 Zeugen, die Hinweise zum Fall geben können.

