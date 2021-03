Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Polizist verletzt, aggressiver Mann in Gewahrsam, Auto zerkratzt, Unfälle

Aalen (ots)

Backnang-Maubach: Aggressiver Mann am Bahnhof in Gewahrsam genommen

Am Mittwochabend gegen 22:20 Uhr meldete eine Frau, dass ihr Mann am Bahnhof in der Kärntener Straße herumschreien würde und sie auch körperlich angegangen habe. Die eingesetzten Beamten konnten den 32-Jährigen und seine Frau am Gleis 1 antreffen. Dabei verhielt sich der Mann weiter aggressiv gegenüber den Ordnungshütern, seiner Frau und auch weiteren Passanten. Er wurde letztlich von den Polizisten in Gewahrsam genommen. Ein Atemalkoholtest ergab bei ihm einen Wert von über 2 Promille. Seinen Rausch musste der Mann nun in der Gewahrsamszelle ausschlafen.

Fellbach: Mit knapp 1,9 Promille hinterm Steuer Unfall verursacht

Mit knapp 1,9 Promille hatte am Mittwoch gegen 15:45 Uhr ein 56 Jahre alter VW-Fahrer auf der B14 im Kappelbergtunnel in Fahrtrichtung Waiblingen einen Unfall verursacht. Zunächst überholte der VW-Fahrer dabei einen auf der linken Fahrspur fahrenden Zeugen bevor er unmittelbar vor diesem vom rechten auf den linken Fahrstreifen wechselte. Bei diesem Fahrmanöver fuhr er auf den hier fahrenden Daimler eines 38-Jährigen auf. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von rund 6.000 Euro. Denn Unfallverursacher erwartet eine Strafanzeige.

Kernen im Remstal: Unfallflucht

Zwischen Dienstag, 17:00 Uhr und Mittwoch, 6:30 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer einen am Fahrbahnrand der Waiblinger Straße geparkten Audi A6. Dabei muss der unbekannte Fahrer aus Richtung Waiblingen in Fahrtrichtung Ortsmitte unterwegs gewesen sein. Der Sachschaden an dem Audi beläuft sich auf rund 2.000 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Örtlichkeit.

Die Polizei Kernen bittet Zeugen sich unter Telefon 07151 41798.

Weinstadt-Schnait: Unfallflucht

Am Mittwoch beschädigte zwischen 10.50 Uhr und 11.30 Uhr ein unbekannter Fahrzeuglenker einen Motorroller, der in der Bachstraße abgestellt war. Hierbei blieb ein Fahrzeugteil zurück, das später von einer unbekannten Person abgeholt wurde. Der Schaden beläuft sich auf rund 600 Euro. Hinweise auf den Verursacher erbittet das Polizeirevier Waiblingen unter Telefon 07151/950422.

Remshalden: Polizist verletzt

Mehrere Streifenbesatzungen rückten am Mittwochnachmittag zu einer Asylunterkunft aus, die sich in der Alfred-Klingele-Straße befindet. Dort randalierte ein 23 Jahre alter Bewohner, der sich im psychischen Ausnahmezustand befand. Er geriet mit anderen Bewohnern in Streit und zerstörte die Kücheneinrichtung. Zur Störungsbeseitigung musste er in polizeilichen Gewahrsam genommen werden. Auf dem Weg zum Streifenfahrzeug wurde ein Polizist leicht verletzt, als er von einem Fußtritt des 23-Jährigen getroffen wurde. Ihn erwarten nun mehrere Strafanzeigen.

Winnenden: Fiat zerkratzt

Zwischen Montagnachmittag und Dienstagabend wurde ein Fiat an der hinteren Stoßstange zerkratzt, der in der Linsenhalde abgestellt war. Hinweise auf den Verursacher werden vom Polizeirevier Winnenden unter Telefon 07195/6940 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell