POL-AA: Ostalbkreis: Unfälle

Aalen-Wasseralfingen: Auffahrunfall

Im Einmündungsbereich Wilhelmstraße/Auguste-Keßler-Straße fuhr ein 29-jähriger Seat-Lenker am Mittwochabend gegen 19 Uhr auf einen verkehrsbedingt an einer Ampel haltenden 53-jährigen Daimler-Lenker auf. Dadurch entstand ein Gesamtschaden von ca. 4000 Euro.

Westhausen: Auffahrunfall im Einmündungsbereich

Im Einmündungsbereich der B 290 in die B 29 fuhr der 29-jährige Lenker eines Fiat Ducato am Mittwoch gegen 15.50 Uhr aus Unachtsamkeit auf den Pkw eines Fahrzeuglenkers auf. Der Gesamtschaden wird auf ca. 2400 Euro beziffert.

Essingen: Auffahrunfall

Aus Unachtsamkeit verursachte eine 18-jährige Citroen-Lenkerin am Mittwoch gegen 13.10 Uhr einen Auffahrunfall, als sie auf der B 29 auf den Pkw eines vorausfahrenden 58-jährigen Fahrzeuglenkers auffuhr. 2000 Euro sind hier die Schadensbilanz.

Aalen-Unterkochen: Unfall beim Ausparken

Auf einem Parkplatz in der Kocherstraße beschädigte eine 65-jährige Opel-Lenkerin am Mittwoch gegen 9 Uhr beim Ausparken einen dort abgestellten VW Golf, wodurch ein Gesamtschaden von ca. 3000 Euro entstanden ist.

Stödtlen: Unfall beim Abbiegen

Im Einmündungsbereich Hauptstraße/Blumenstraße übersah der 19-jährige Lenker eines VW Transporters am Mittwoch gegen 17 Uhr beim links abbiegen den Pkw einer in Richtung Ortsmitte fahrenden 59-jährigen BMW-Lenkerin. Durch die Kollision entstand ein Gesamtschaden von ca. 4500 Euro.

Lorch: Unfall beim Ausparken

Beim Ausparken ihres Fahrzeuges in der Straße In den Stumpengärten verwechselte eine 34-jährige Ford-Lenkerin am Mittwoch gegen 19.40 Uhr den Rückwärtsgang mit dem Vorwärtsgang. Dadurch touchierte sie einen dahinter geparkten Mercedes Benz. 4000 Euro sind hier die Schadensbilanz.

