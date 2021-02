Polizei Bielefeld

POL-BI: Einbrecher traktiert Tür mit Beil

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Mitte - Am Mittwochmorgen, 03.02.2021, versuchte ein unbekannter Mann mit Hilfe eines Beils in ein Mehrfamilienhaus einzudringen. Ein Bewohner konnte den Unbekannten vertreiben.

Gegen 05:00 Uhr ereignete sich ein kurioser Einbruchsversuch in ein Gebäude in der Nordstraße, Höhe Schmiedestraße. Ein Unbekannter hatte versucht, mit einem am Tatort vorgefundenem Holzspaltbeil ein Türschloss aufzuschlagen.

Durch den lautstarken Einbruchsversuch wachte ein 68-jähriger Bewohner auf. Dieser rief dem Täter aus einem Fenster heraus zu, wodurch der Mann schließlich von seinem Vorhaben abließ und in unbekannte Richtung verschwand.

Der Unbekannte ist etwa 185cm groß, schlank und war zur Tatzeit schwarz gekleidet.

In diesem Zusammenhang weist die Polizei darauf hin: Erschweren sie Einbrüche, indem sie mögliches Tatwerkzeug verschließen.

Zeugen des Tatgeschehens melden sich bitte beim Kriminalkommissariat 16: 0521/545-0.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell