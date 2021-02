Polizei Bielefeld

POL-BI: 3000 Euro Schaden nach Unfallfucht

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Gadderbaum - Beamte des Verkehrskommissariats suchen einen Fahrer, der in der Nacht auf Mittwoch, 03.02.2021, ein Fahrzeug an der Straße Am Großen Feld touchierte und sich anschließend von der Unfallstelle entfernte. Der schwarze Audi A3 wurde am Dienstag, gegen 17:30 Uhr, entgegen der Fahrtrichtung, zwischen der Artur-Ladebeck-Straße und der Straße Hohe Luft abgestellt. Am nächsten Morgen, gegen 08:10 Uhr, musste der Besitzer feststellen, dass der Wagen beschädigt worden war. Der Kotflügel vorne links sowie die Fahrertür waren eingedrückt und der Außenspiegel zerstört. Es entstand ein Sachschaden von etwa 3000 Euro. Es ist davon auszugehen, dass der Unfallverursacher von der Artur-Ladebeck-Straße aus in die Einbahnstraße fuhr und dann zu weit nach links abgekommen war. Dort kollidierte der Wagen mit dem Audi A3. Spuren am Audi deuten darauf hin, dass es sich um ein gelbes Fahrzeug gehandelt haben könnte. Hinweise zu dem Unfall nimmt das Verkehrskommissariat 1 unter der 0521-5450 entgegen.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell