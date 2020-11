Polizei Hagen

POL-HA: Zeugen nach Aufbruch von Altkleidercontainern gesucht

HagenHagen (ots)

Mittwochmorgen sah eine 30-Jährige gegen 09:30 Uhr, dass in der Untere Lindenstraße in Vorhalle zwei Altkleidercontainer aufgebrochen wurden. Die Vorhängeschlösser fehlten, beide Containertüren standen offen und vereinzelt befanden sich mehrere Kleidungsstücke auf dem Gehweg und in den Containern. Die Polizei Hagen bittet um Hinweise durch Zeugen. Sie haben gesehen, wer den Container aufgebrochen hat oder können andere sachdienliche Angaben machen? Dann rufen Sie uns bitte unter der Rufnummer 02331 -986 2066 an. (ra)

