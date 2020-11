Polizei Hagen

POL-HA: Kokain konsumiert und in Verkehrskontrolle geraten

HagenHagen (ots)

Am Graf-von-Galen-Ring stoppte die Polizei am Dienstag, 24. November, gegen 20 Uhr einen 43-Jährigen mit seinem Audi. Der Mann war in eine allgemeine Verkehrskontrolle geraten und hatte augenscheinlich Drogen konsumiert. Seine Pupillen waren sehr klein und reagierten kaum auf Lichteinfall. Der Mann verhielt sich zudem die ganze Zeit über unruhig und hatte ständigen Bewegungsdrang. Ein Drogenvortest zeigte an, dass er Kokain konsumiert hatte. Er musste deshalb eine Blutprobe abgeben und wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen. Ihm ist das Führen von Kraftfahrzeugen bis zum endgültigen Abbau der Betäubungsmittel untersagt. Eine Anzeige gegen ihn wurde durch die Polizisten gefertigt. (ra)

