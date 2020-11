Polizei Hagen

POL-HA: Randalierer hält Autos auf der Rembergstraße an - Polizist bei Festnahme nach Widerstand verletzt

HagenHagen (ots)

Am Dienstag, 24.11.2020, nahmen Polizisten einen Randalierer vorläufig fest, nachdem er Widerstand leistete. Zeugen meldeten über den Notruf gegen 20:45 Uhr einen Mann, der im Kreuzungsbereich der Remberg- und Küferstraße randalierte. Er lief auf der Fahrbahn in Richtung Innenstadt, schrie herum und versuchte Fahrzeuge anzuhalten. Dabei schlug er wild um sich. Als einer der entsandten Streifenwagen eintraf, konnten die Beamten den 20-Jährigen in der Rathausstraße stellen. Dort forderte er Passanten aggressiv zur Herausgabe von Zigaretten auf. Anweisungen der Polizisten sich auszuweisen, missachtete er. Stattdessen schrie er weiter Fußgänger an und ging aggressiv auf diese zu. Die Polizisten mussten den Randalierer zu Boden bringen und ihm Handfesseln anlegen. Dabei wehrte sich der Mann massiv. Erst mit einer weiteren Streifenwagenbesatzung gelang es, den 20-Jährigen zu bändigen. Bei einer Durchsuchung fanden die Polizisten bei dem Alkoholisierten auch Drogen auf. Er beleidigte die Einsatzkräfte und spuckte nach ihnen. Mit erheblichem Kraftaufwand gelang es den Beamten, den Mann ohne festen Wohnsitz in das Polizeigewahrsam zu bringen. Dort trat er einem 22-jährigen Polizisten so stark gegen das Bein, dass er leicht verletzt wurde. Der Beamte setzte seinen Dienst jedoch fort. Der 20-jährige Randalierer wurde vorläufig festgenommen. Die Kripo hat den Fall übernommen. (sh)

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen

Pressestelle

Telefon: 02331 986 15 15

E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de



Homepage: https://hagen.polizei.nrw

Facebook: https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_ha

Instagram: http://www.instagram.de/polizei.nrw.ha

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell