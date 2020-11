POL-HA: 64-jähriger Autofahrer nach Zusammenstoß mit Lkw schwer verletzt

Polizei Hagen

Auf der Wehringhauser Straße kam es am Dienstagnachmittag gegen 16:30 Uhr zu einem Unfall mit einem schwer verletzten Hagener. Ein 40-Jähriger war mit seinem Lkw in Richtung Schwanenstraße unterwegs und wollte abbiegen. Hierfür wechselte er von der rechten Fahrspur für den Geradeausverkehr auf den Abbiegestreifen. Dort kam es zum Zusammenstoß mit dem Skoda eines 64-Jährigen. Der Mann verletzte sich schwer, aber nicht lebensgefährlich und kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Das Auto des Hageners war so stark beschädigt, dass es abgeschleppt werden musste. Der Sachschaden wird auf etwa 3.000 Euro geschätzt. Das Verkehrskommissariat der Polizei Hagen hat die weiteren Ermittlungen übernommen. (ra)

