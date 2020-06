Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Rees/Emmerich - Fiat 500 als beliebtes Diebesgut am Wochenende

Rees/Emmerich (ots)

Am vergangenen Sonntag (28. Juni 2020) wurden im Kreis gleich zwei Fiat 500 PKW gestohlen: Zwischen 14 und 16 Uhr entwendeten Unbekannte einen dunkelblauen Wagen diesen Typs mit dem niederländischen Kennzeichen NK-124-V von einem Parkplatz des Schulzentrums am Westring in Rees. Der Fiat verfügt über mehrere besondere Merkmale. So zieht sich ein grün-blauer Farbstreifen waagerecht über die komplette Fahrzeugseite, innen ist der PKW mit weißem Leder und Holz ausgestattet. Zudem trägt die Mittelkonsole die Widmung "La have passera". In Emmerich machten sich die Diebe zwischen 16:30 und 21:40 Uhr auf der Wallstraße einen roten Fiat 500 mit dem Kennzeichen KLE-RM883 zu Eigen. Der Wagen war auf dem Schotterparkplatz eines Getränkemarkts an der Wallstraße abgestellt. In beiden Fällen bittet die Kripo Emmerich unter Telefon 02822 7830 um Zeugenhinweise. (cs)

