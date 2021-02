Polizei Bielefeld

POL-BI: BAB 2, Bielefeld Berg, Sattelzug durchbricht Mittelschutzplanke

Bielefeld (ots)

Am 04.02.2021, gegen 20.10 Uhr, befuhr ein polnischer Sattelzug die BAB 2 in Fahrtrichtung Dortmund. Zwischen den Anschlussstellen Bielefeld-Ost und Bielefeld-Süd verlor der 43jährige polnische LKW-Fahrer aufgrund eines Reifenplatzers in Höhe des Bielefelder Berges die Kontrolle über das Fahrzeug. Der Sattelzug durchbrach die Mittelschutzplanke, schleuderte auf die Richtungsfahrbahn Hannover und kippte dort auf die Seite. Die Ladung, Ware für ein großes Möbelhaus, verteilte sich dabei über beide Richtungsfahrbahnen. Zwei weitere PKW fuhren in die verteilte Ladung und wurden dadurch leicht beschädigt. Der polnische LKW-Fahrer blieb unverletzt. Die Autobahn musste zunächst für die Unfallaufnahme und Aufräumarbeiten in beide Fahrtrichtungen für ca. zwei Stunden voll gesperrt werden. Hierdurch entstanden ca. drei Kilometer Stau in Richtung Hannover. Im weiteren Verlauf der Unfallaufnahme konnte die Richtungsfahrbahn Dortmund einspurig für den Verkehr freigegeben werden. Die Richtungsfahrbahn Hannover musste für die Bergung des Sattelzuges bis in die frühen Morgenstunden weiter gesperrt bleiben. Der Verkehr wurde an der Anschlussstelle Bielefeld-Süd abgeleitet. Die Höhe des Sachschadens wird auf ca. 150.000 Euro geschätzt.

