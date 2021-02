Polizei Bielefeld

POL-BI: Einbrecher wird ins Haus gelassen

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Mitte - Einem unbekannten Mann gelang es am Donnerstag, 04.02.2021, in eine Wohnung an der Wörthstraße einzudringen und ein Tablet sowie Bargeld zu stehlen. Zeugen gesucht.

Gegen 10:00 Uhr klopfte der Mann gegen die Haustür des Mehrfamilienhauses zwischen der Heeper Straße und der Weißenburger Straße. Eine Mieterin öffnete ihm. Der Unbekannte erklärte ihr, dass er einer Familie im ersten Obergeschoss helfen möchte. Daraufhin ließ sie den Mann eintreten.

Der nutzte die Gelegenheit, um in eine Wohnung im zweiten Obergeschoss einzubrechen. Er dursuchte mehrere Räume und nahm ein Tablet der Marke Samsung und Bargeld an sich.

Als er das Haus verließ, traf er einen weiteren Nachbarn an der Eingangstür. Der war schon zuvor auf den Mann aufmerksam geworden, als er noch vor dem Gebäude stand, und fragte ihn, was er hier wolle. Der Unbekannte ging jedoch wortlos an dem Mieter vorbei.

Zwischenzeitlich überkamen der Mieterin Zweifel, ob der Mann wirklich zu ihrer Nachbarin wollte. Als sie ihre Nachbarin darauf ansprach, wurde klar, dass er sie nicht aufgesucht hatte. Die beiden Frauen gingen daraufhin nach oben und entdeckten die Einbruchspuren. Sie verständigten die Polizei.

Der Einbrecher war zwischen 30 und 35 Jahre alt, etwa 1,80 Meter groß, trug schwarze, auffällige Locken und Bart. Der Mann hatte ein südosteuropäisches Erscheinungsbild und trug schwarze Arbeitskleidung, die an den Knien beschmutzt war. Er hatte ein ungepflegtes Äußeres und müde Augen.

Hinweise zu dem Einbruch nimmt das Kriminalkommissariat 16 unter der 0521-5450 entgegen.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell