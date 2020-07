Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Unfallflucht

Recklinghausen (ots)

Auf einem Parkplatz eines Verbrauchermarktes an der Castroper Straße wurde am Mittwoch zwischen 07.30 h und 08.30 h ein geparkter, schwarzer Opel Astra bei einer Unfallflucht beschädigt. Zurück blieb der Wagen mit einem Unfallschaden in Höhe von ungefähr 3000 Euro. Der Verursacher kümmerte sich nicht darum und flüchtete.

Hinweise zu den Verkehrsunfallfluchten in Castrop-Rauxel, Datteln, Herten, Oer-Erkenschwick, Recklinghausen und Waltrop erbittet das Verkehrskommissariat in Herten unter 0800 2361 111.

