POL-BI: Einbruch in Jugendtreff

Unbekannte stiegen am Donnerstag, 04.02.2021, in die Räumlichkeiten einer Kirchengemeinde an der Weihestraße ein. Der oder die Täter schlugen im Laufe des Tages eine Scheibe an dem Gebäude an der Weihestraße ein. Sie stiegen in die Räume des Jugendtreffs ein und durchsuchten sie nach Wertgegenständen. Mit etwas erbeutetem Geld entkamen die Einbrecher anschließend unerkannt. Um 17:25 Uhr wurde der Einbruch entdeckt und die Polizei benachrichtigt.

Zeugenhinweise nimmt das Kriminalkommissariat 16 unter 0521-545-0 entgegen.

