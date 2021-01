Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Versuchter Wohnungseinbruchdiebstahl

OsburgOsburg (ots)

In der Silvesternacht kam es an einem Anwesen an der Ortsrandlage von Osburg zu einem versuchten Einbruch in ein Wohnhaus. Die Hauseigentümer befanden sich in Kurzurlaub. Durch bislang unbekannte Täter wurde versucht die Hauseingangstür zu dem Einfamilienhaus mit einem Hebelwerkzeug aufzubrechen. Der Versuch ist aus bislang unbekannten Gründen gescheitert, so dass es lediglich zur Beschädigung an der Tür gekommen ist. Bitte informieren Sie die Polizeiinspektion Hermeskeil, sollten sie sachdienliche Hinweise zur Aufklärung dieser, oder ähnlich gelagerter Sachverhalte haben.

