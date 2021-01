Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Sachbeschädigung an Pkw

FarschweilerFarschweiler (ots)

am Montag, den 04.01.2021, zwischen 13.00-15.00 Uhr, wurde ein schwarzer Audi Q7 auf dem Parkplatz an der Grillhütte in Farschweiler/Sternfeld, durch eine bislang unbekannte Person beschädigt. Das Fahrzeug wurde an beiden Fahrzeugseiten sowie am Kofferraum vermutlich mit einem spitzen Gegenstand , erheblich zerkratzt. Hinweise erbittet die Polizeiinspektion Hermeskeil.

