Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht auf Lidl-Parkplatz in Konz

KonzKonz (ots)

Am 04.01.21 zwischen 10:30 und 11:30 Uhr beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer auf dem Lidl-Parkplatz (Mutter-Kind-Parkplätze) einen geparkten PKW Skoda Kodiaq am vorderen linken Kotflügel/Radlauf. Es entstand ca. 2500 EUR Sachschaden. Nach dem Zusammenstoß entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise bitte an die Polizeiwache Konz (Tel.: 06501-9268-0).

