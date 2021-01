Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfall mit Flucht - Einkaufswagen rollt gegen PKW

Idar-ObersteinIdar-Oberstein (ots)

Am Samstag, dem 02.01.21, stellte ein Verkehrsteilnehmer gegen 16 Uhr nach seinem Einkauf beim Netto in der Friedrichstraße in Idar-Oberstein bei der Rückkehr zu seinem auf dem dortigen Parkplatz stehenden PKW fest, dass ein Einkaufswagen an dem Fahrzeug lehnte. Durch den Anstoß entstand ein Schaden im dreistelligen Bereich. Vermutlich wurde der Einkaufwagen beim Abstellen nicht richtig gesichert und rollte aufgrund des Gefälles gegen den geparkten PKW. Ein Verursacher konnte vor Ort nicht mehr angetroffen werden. Sachdienliche Hinweise werden an die Polizeiinspektion Idar-Oberstein unter der Tel. 06781-561-0 erbeten.

