Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht in der Jüdemer Straße

TrierTrier (ots)

Trier. Am gestrigen Montag, den 04.01.2021, wurde zwischen 12:30 Uhr und 17:45 Uhr, ein vor dem Anwesen Jüdemer Straße 12, am Fahrbahnrand geparkter grauer Opel Astra, durch einen bisher unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Hierdurch entstand an dem PKW ein Schaden von ca. 1500EUR. Die Polizeiinspektion Trier erbittet nun Hinweise zum bisher unbekannten Unfallverursacher. Bei diesem Fahrzeug dürfte es sich, ausweislich sichergestellter Lackspuren, um ein gelbes Fahrzeug handeln. Gegen den flüchtigen Unfallverursacher wird nun wegen unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle ermittelt. Sachdienliche Hinweise an die Polizeiinspektion Trier werden unter der Rufnr. 0651/9779-5210 erbeten.

