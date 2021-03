Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Verletzt bei Verkehrsunfall

Aalen (ots)

Braunsbach: Vorfahrt missachtet - 2 Verletzte Am Mittwochabend, gegen 19 Uhr, befuhr eine 50jährige VW-Fahrerin die Kreisstraße 2547 von Orlach in Richtung Zottishofen. An der dortigen Kreuzung missachtete sie die Vorfahrt des, auf der Kreisstraße 2548 fahrenden und aus Richtung Nesselbach kommenden 48jährigen Daimler-Fahrers. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß in dessen Verlauf der Daimler des 48jährigen abgewiesen wurde und von der Fahrbahn abkam. Im angrenzenden Acker überschlug sich der Daimler mehrfach. Glücklicherweise wurden beide Unfallbeteiligten lediglich leicht verletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro.

