Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Erneute Verkehrsverstöße

Marburg-Biedenkopf (ots)

Marburg/Ostkreis - Erneute Verkehrsverstöße

Die Polizei Marburg nutzte am Montag, 01. März, die Unterstützung durch die Bereitschaftspolizei und war bei zwei Kontrollstellen in Marburg und Wetter für die Verkehrssicherheit unterwegs. Während der Überwachung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit auf den Lahnbergen, fuhren 26 Autofahrer zwischen 10.25 und 12.05 Uhr zu schnell. Bei allgemeinen Kontrollen auf der Marburger Straße in Wetter stellten die Beamten 17 Ordnungswidrigkeiten wegen Verstößen gegen die Gurtpflicht und das Handyverbot fest. Darüber hinaus waren Beamte in Zivil zur Überwachung der Corona-Beschränkungen in der Marburger Innenstadt unterwegs. Sie stellten keine zu ahndenden Verstöße fest und konnten es bei wenigen mündlichen Verwarnungen belassen.

Und wie beinahe jeden Tag, fielen leider auch am Montag wieder zwei Autofahrer auf, die am Steuer saßen, obwohl sie unter dem Einfluss berauschender Mittel standen. So reagierte in Kirchhain gegen 15 Uhr der Drogentest eines 31 Jahre alten Mannes positiv auf THC und um 17.45 Uhr in Neustadt der eines 41-Jährigen auf Kokain. Wie üblich endete nach derartigen Feststellungen die Fahrt am Kontrollort und die Polizei veranlasste Blutproben. "Die Ergebnisse sprechen für sich. Die Polizei wird weiterhin kontrollieren."

Martin Ahlich

