Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Dekostein beschädigt, Verkehrsunfälle

Aalen (ots)

Crailsheim: Dekostein beschädigt

Zwischen Samstagnacht 23 Uhr und Sonntagmorgen 10 Uhr beschädigten Vandalen einen Dekostein aus Granit in der Weickstraße. Vermutlich warfen mehrere Personen den Stein auf den Boden, wodurch dieser zerbrach. Der dabei entstandene Sachschaden lässt sich bisher nicht beziffern. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Crailsheim unter der Telefonnummer 07951 4800 in Verbindung zu setzen.

Satteldorf: Verkehrsunfall

Ein 58-jähriger Toyota-Fahrer war am Mittwochvormittag gegen 11:00 Uhr auf der K2504 von Elrichhausen in Richtung Satteldorf unterwegs. Dabei kollidierte er mit einem vor ihm fahrenden 62-jährigen Traktorfahrer, der einen Gülleanhänger transportierte. Durch den Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 6000 Euro.

Braunsbach: Zwei leicht verletzte Personen bei Verkehrsunfall

Eine 49-jährige VW-Fahrerin befuhr am Mittwochabend gegen 19:00 Uhr die K2547 von Orlach in Richtung K2548. Im Kreuzungsbereich übersah sie einen 47-jährigen Mercedes-Fahrer, welcher auf der K2548 von Nesselbach in Richtung Jungholzhausen unterwegs war. Durch die Kollision wurde der 47-Jährige nach links von der Fahrbahn abgewiesen, wo sich dessen Mercedes überschlug. Beide Unfallbeteiligten wurden durch den Crash leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 15 000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell