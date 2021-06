Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Radfahrer mit 2,9 Promille fällt um

Soest (ots)

Um 10.36 Uhr überholte am Donnerstag (3. Juni) ein 20-jähriger Radfahrer aus Bad Sassendorf einen Fußgänger, fuhr anschließend, ohne Fremdeinwirkung, mit dem Fahrrad nach rechts von der Fahrbahn und fiel um. Er wurde daraufhin mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht, in dem er stationär aufgenommen wurde. Die eingesetzte Streifenwagenbesatzung ordnete zudem noch eine Blutprobe an. (reh)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell