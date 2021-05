Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Mittwoch, 26. Mai 2021:

Wolfenbüttel (ots)

Hedeper: Einbruch in Lagerhalle

Montag, 24.05.2021, 14:00 Uhr, bis Dienstag, 25.05.2021, 06:45 Uhr

Unbekannte Täter drangen nach Aufhebeln einer Tür zwischen Montagmittag und Dienstagfrüh in eine Lagerhalle eines Großhandels in Hedeper, Bahnhofstraße, ein. Aus der Lagerhalle wurde eine größere Menge an Pflanzenschutzmittel entwendet. Zur Höhe des entstandenen Schadens sowie zur Art des Abtransportes des Diebesgutes können derzeit keine Angaben gemacht werden. Hinweise. 05331 / 933-0.

Wolfenbüttel: Einbruch in Einzelhandelsgeschäfte

Samstag, 22.05.2021, bis Dienstag, 25.05.2021

Vermutlich zwischen Samstag, 22.05.2021, und Dienstag, 25.05.2021, gelangten unbekannte Täter jeweils nach Aufhebeln eines Fensters in zwei Einzelhandelsgeschäft in der Schweigerstraße in Wolfenbüttel. Nach derzeitigen ersten Erkenntnissen wurde in einem der Geschäfte ein vorgefundener Tresor angegangen. Im zweiten Fall wurde augenscheinlich nichts entwendet. Zum entstandenen Sachschaden können derzeit keine Angaben gemacht werden, die polizeilichen Ermittlungen wurden aufgenommen. Ein Tatzusammenhang kann nicht ausgeschlossen werden. Hinweise: 05331 / 933-0.

Winnigstedt: Diebstahl

Samstag, 22.05.2021, bis Dienstag, 25.05.2021

Unbekannte Täter gelangten auf unbekannte Weise zwischen Samstag, 22.05.2021, und Dienstag, 25.05.2021, in eine Werkstatt in Winnigstedt, Feldstraße. Aus der Werkstatt wurde ein Stromgenerator sowie vorgefundenen alkoholische Getränke entwendet. Der Wert des Diebesgutes wird mit rund 270 Euro angegeben. Hinweise: 05331 / 933-0

Schandelah: Reifen von zwei PKW zerstochen

Montag, 24.05.2021, 17:00 Uhr, bis Dienstag, 25.05.2021, 11:00 Uhr

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch wurden an einem auf einem Privatgrundstück in Schandelah, Immegarten, abgestellten PKW alle vier Reifen zerstochen. Bei einem weiteren PKW, ebenfalls dort abgestellt, wurde ein Reifen zerstochen. Bei den PKW handelte es sich um einen Citroen sowie um einen Peugeot. Der entstandene Schaden wird auf rund 900 Euro geschätzt. Hinweise: 05331 / 933-0.

Kreis Wolfenbüttel: Unbekannte versuchen Geld mit dem "Enkeltrick" zu ergaunern

Am Dienstag, 25.05.2021, gingen bei der Polizei Wolfenbüttel wieder vermehrt Hinwiese auf den sogenannten "Enkeltrick" ein. In diesen Fällen rufen Unbekannte bei meist älteren Mitbürgern an und geben sich als Enkel, nahe Verwandte oder gar als Polizeibeamte aus. Im weiteren Verlauf wird eine finanzielle Notlage, ein Verkehrsunfall oder eine andere erlogene Geschichte geschildert. Zur Lösung dieser Probleme wird dann meist eine hohe Geldsumme gefordert. Glücklicherweise ist es in den fünf, allein am Dienstag bekanntgewordenen Fällen, nur bei Versuchen geblieben. Die Angerufenen hatten die Betrugsversuche erkannt und das Telefongespräch sofort beendet.

