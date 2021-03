Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Zeugenaufruf - Nachtrag zur Pressemitteilung "Räuberischer Diebstahl auf REWE-Filiale zum Leidwesen zweier Unbeteiligter"

Gelsenkirchen (ots)

Die Pressemeldung der Polizei Gelsenkirchen mit dem Titel "Räuberischer Diebstahl auf REWE-Filiale zum Leidwesen zweier Unbeteiligter" vom Samstag, 13. März 2021, um 5.19 Uhr, wird wie folgt ergänzt und korrigiert.

Bei dem Raubüberfall am Freitagabend auf einen Supermarkt handelt es sich um eine Filiale in der Resser-Mark auf der Straße "Im Emscherbruch". Ein maskierter Unbekannter entwendete um 20.50 Uhr dort unter Vorhalt einer Schusswaffe Bargeld. Der Gesuchte ist circa 1,85 Meter groß, von kräftiger Statur und trug bei der Tat eine schwarze Sturmhaube sowie schwarze Handschuhe. Seine Jacke und Hose waren ebenfalls schwarz. Er sprach akzentfreies Deutsch und hatte helle Augenbrauen. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zu dem Täter oder seinem Aufenthaltsort machen können. Sachdienliche Hinweise bitte unter 0209 365 8112 an das Kriminalkommissariat 21 oder an die Kriminalwache unter 0209 365 8240. Die Ursprungsmeldung finden Sie unter dem Link https://url.nrw/4QC.

