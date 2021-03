Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Fahrten unter Drogeneinfluss am Wochenende

Gelsenkirchen (ots)

Am Wochenende hat die Polizei in Gelsenkirchen mehrere Personen in ihren Wagen angehalten, die unter Drogeneinfluss am Steuer saßen. Unter anderem stoppten die Beamten am Sonntagnachmittag, 14. März 2021, gegen 14.45 Uhr ein Auto auf der Magdeburger Straße / Münchener Straße in Schalke. Da ein Drogenvortest beim 22-jährigen Gelsenkirchener nicht möglich war, wurde er für eine Blutprobe mit zur Wache genommen. Bei der Überprüfung seines BMWs wurden zudem mehrere Fahrzeugveränderungen festgestellt, für die keine Genehmigung vorlag, weshalb das Fahrzeug abgeschleppt wurde.

Insgesamt fertigten die Beamten zwischen Freitag, 12. März 2021, und Sonntag, 14. März 2021, fünf Anzeigen wegen des Fahrens unter Drogeneinwirkung. Ein weiterer Fahrer führte zudem seinen Wagen ohne gültige Fahrerlaubnis.

Die Polizei betont erneut, dass derartiges Verhalten verboten und gefährlich ist. Wer ein Fahrzeug im Straßenverkehr führt, muss jederzeit klar und nüchtern und im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis sein!

