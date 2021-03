Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Unbekannter stiehlt Handy eines Neunjährigen - Zeugen gesucht

Gelsenkirchen (ots)

Am Samstagnachmittag, 13. März 2021, sprach ein unbekannter Teenager um 14.20 Uhr im Bereich des Musiktheaters in Schalke einen neunjährigen Gelsenkirchener an, ob er mit dessen Handy seine Mutter anrufen könne. Der Junge übergab daraufhin sein Mobiltelefon an den Teenager, der anschließend damit zu Fuß in Richtung Schalker Straße flüchtete. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zu dem flüchtigen Täter machen können. Der Gesuchte ist circa 17 bis 18 Jahre alt, 1,77 Meter groß und sprach akzentfreies Deutsch. Er hatte zur Tatzeit einen kurzen Schnurrbart und trug eine schwarze Jacke sowie schwarze Schuhe. Sachdienliche Hinweise bitte unter 0209 365 8112 an das Kriminalkommissariat 21 oder unter 0209 365 8240 an die Kriminalwache.

