POL-GE: Warnung der Polizei: Trickbetrüger bestehlen Gelsenkirchenerinnen

Gelsenkirchen (ots)

Eine 98-jährige Gelsenkirchenerin ist am Donnerstag, 11. März 2021, in ihrer Wohnung an der Westerholter Straße im Stadtteil Buer von Trickbetrügern bestohlen worden. Gegen 12 Uhr schellten zwei Männer bei der Seniorin an und verschafften sich als angebliche Handwerker Zutritt zur Wohnung. Während ein Mann mit der Seniorin in den Keller ging und sie dort ablenkte, durchsuchte der Mittäter die übrigen Wohnräume. Er entwendete Schmuck und Bargeld, ehe sich beide unerkannt entfernen konnten.

Die Täter sind zwischen 1,65 und 1,75 Meter groß. Zeugen, die Hinweise zu den Gesuchten geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei unter den Rufnummern 0209 365 8112 oder unter 0209 365 8240 zu melden. Die Polizei warnt vor solchen dreisten Trickbetrügern! Lassen Sie keine unbekannten Personen in Ihre Wohnung, egal unter welchem Vorwand! Sollten Sie sich unsicher sein, kontaktieren Sie Familie oder Freunde und alarmieren Sie die Polizei über den Notruf 110.

In einem anderen Fall gab sich ein Unbekannter am Sonntagnachmittag, 14. März 2021, am Telefon als Mitarbeiter einer Bankfiliale aus. Gegen 15.30 Uhr rief er eine 37-jährige Gelsenkirchenerin in Bulmke-Hüllen an und gaukelte ihr vor, Unbefugte hätten versucht, auf ihr Bankkonto zuzugreifen. Der Betrüger brachte die Frau mit dieser erfundenen Geschichte dazu, per Onlinebanking eine Echtzeitüberweisung vorzunehmen. Nachdem das Geld überwiesen war, beendete der Anrufer das Gespräch.

Beachten Sie daher: Mitarbeiter eines Geldinstitutes erfragen niemals telefonisch sensible Daten. Geben Sie niemals Passwörter, Kontodaten oder Informationen zu Ihrem Kontostand telefonisch heraus. Kontaktieren Sie bei Unsicherheiten Ihren Bankberater und alarmieren Sie im Zweifelsfall direkt die Polizei unter der Notrufnummer 110.

