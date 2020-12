Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delemnhorst: Brand im Keller +++ Zeugen gesucht

DelmenhorstDelmenhorst (ots)

Durch eine aufmerksame Bewohnerin eines Mehrparteienhauses in der Bürgermeister-Koch-Straße in Delmenhorst wurde am Dienstag, 02. Dezember 2020, gegen 07:45 Uhr, ein Brand in dem dortigen Keller gemeldet. Durch die eingesetzte Feuerwehr Delmenhorst konnte eine brennende Matratze festgestellt und umgehend gelöscht werden.

Aus welchem Grund die Matratze in Brand geraten ist, kann zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht gesagt werden. Durch die Polizei Delmenhorst wurden die Ermittlungen aufgenommen.

Zu einem Personen- oder Sachschaden ist es nicht gekommen.

Zeugen, die Hinweise zu dem Brand geben können werden gebeten, sich mit der Polizei Delmenhorst unter der Telefonnummer 04221/15590 in Verbindung zu setzen.

