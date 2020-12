Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Diebstahl von Baumaterial

DelmenhorstDelmenhorst (ots)

Durch bislang unbekannte Täter wurden in der Zeit von Montag, 30. November 2020, gegen 16:00 Uhr, bis Dienstag, 01. Dezember 2020, gegen 07:30 Uhr, von einer Baustelle an der Udo-Zempel-Straße in Stadtland Baumaterial im Wert von etwa 1.300 Euro entwendet.

Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Stadland unter der Telefonnummer 04732/184360 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Merle Behle

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch

Pressestelle

Telefon: 04221-1559104

E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de

Internet: www.polizei-delmenhorst.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell