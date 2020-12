Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenbugr: Radfahrerin leicht verletzt

DelmenhorstDelmenhorst (ots)

Am Dienstag, 1. Dezember 2020, gegen 07:10 Uhr, befuhr eine 26-Jährige Pkw-Fahrerin aus der Gemeinde Ganderkesee mit ihrem Skoda die Straße Am Glockenstein in Richtung Lange Straße. Im Einmündungsbereich übersah diese eine 62-Jährige Fahrradfahrerin, die den Radweg der Lange Straße stadtauswärts befuhr. Durch die Vorfahrtsmissachtung kam es zur Kollision zwischen den Fahrzeugen. Die Radfahrerin entfernte sich zunächst vom Unfallort, kehrte aber dann nach kurzer Zeit an die Unfallstelle zurück. Durch den Unfall erlitt diese leichte Verletzungen

Die Sachschäden wurden auf 2100 Euro geschätzt.

