Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: 34-Jährige bei Auffahrunfall leicht verletzt

DelmenhorstDelmenhorst (ots)

Aufgrund von Unachtsamkeit verursachte ein 20-Jähriger Bremer am Dienstag, 01. Dezember 2020, gegen 17:30 Uhr, mit seinem Pkw in Delmenhorst einen Auffahrunfall. Der junge Mann war mit seinem Mercedes-Benz auf der Oldenburger Straße in Fahrtrichtung Elmeloh unterwegs. Im Bereich der Einmündung zur Dwostraße übersah dieser, den an einer Ampel wartenden VW einer 34-Jährigen. Im Zuge dessen kam es zu einem Auffahrunfall, durch den die Frau leicht verletzt wurde.

Der Sachschaden wird auf 2.000 Euro geschätzt.

