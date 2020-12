Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Brand in einer Gemeinschaftsküche

DelmenhorstDelmenhorst (ots)

Zu einem Feuerwehreinsatz kam es am Dienstag, 01. Dezember 2020, gegen 15:00 Uhr,in einem Seniorenheim in der Straße Am Schullandheim in der Gemeinde Ganderkesee. Als Brandursache konnte ein, auf einem eingeschalteten Herd abgestelltes Kunststofftablett ausgemacht werden. Dieses konnte rechtzeitig von Pflegekräften vom Herd der Gemeinschaftsküche entfernt werden, sodass es lediglich zu einer Rauchentwicklung kam. Die eingesetzten Feuerwehren aus Schierbrok und Bookholzberg brauchte nicht weiter eingreifen.

Zu einem Sachschaden kam es nicht. Auch wurden keine Personen durch die Rauchentwicklung verletzt.

