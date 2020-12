Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Verkehrsunfall mit 2 leicht Verletzen in Hude

DelmenhorstDelmenhorst (ots)

Bei einem Verkehrsunfall wurden am Dienstag, 01. Dezember 2020, zwei Frauen leicht verletzt. Demnach befuhr eine 51-Jährige Pkw-Fahrerin aus der Gemeinde Hude gegen 15:30 Uhr mit ihrem VW den Lehmweg und beabsichtigte an der Kreuzung nach rechts in die Hurreler Straße abzubiegen. Dabei übersah sie eine bevorrechtigte 38-Jährige Pkw-Fahrerin aus der Gemeinde Hatten, die mit ihrem Audi die Hurreler Straße in Richtung Bremer Straße unterwegs war.

Beide Fahrzeugführerinnen wurden durch den Zusammenstoß leicht verletzt. Eine weitere Behandlung in einem Krankenhaus war nicht von Nöten.

Durch den Unfall waren beide beteiligten Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Die Sachschäden wurden auf 25.000 Euro geschätzt.

