Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Ein Verletzter nach Streit in Gelsenkirchen-Erle

Gelsenkirchen (ots)

Am Samstag dem 13.03.2021 um 22:14 Uhr suchte der Geschädigte, nach vorangegangenen verbalen Streitigkeiten, den Tatverdächtigen an dessen Wohnanschrift auf. Dabei kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung, in deren Folge der Geschädigte eine Platzwunde an der Stirn davon trug. Im Rahmen der polizeilichen Sachverhaltsklärung gab der verletze 54jährige Gelsenkirchener an, dass er vom Tatverdächtigen mit einem Baseballschläger geschlagen worden sei, was dieser wiederum bestritt. Bei einer sich anschließenden Wohnungsdurchsuchung konnte jedoch ein Baseballschläger aufgefunden werden, der als Beweismittel sichergestellt wurde. Dem alkoholisierten Tatverdächtigen, einem 49jähren Mann aus Gelsenkirchen, wurde auf der Polizeiwache Nord eine Blutprobe entnommen. Im Anschluss konnte er vor Ort entlassen werden. Es wurde ein Strafverfahren eröffnet.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell