Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Räuberischer Diebstahl auf REWE-Filiale zum Leidwesen zweier Unbeteiligter

Gelsenkirchen (ots)

Ein derzeit unbekannter Täter erschien Freitag Abend mit einer Schusswaffe in der Hand in einem REWE-Markt in Gelsenkirchen-Resse und forderte die Herausgabe von Bargeld aus einer Kasse. Dabei erbeutete er Scheingeld und flüchtete in zunächst unbekannte Richtung. Die Fahndung nach dem Täter im Nahbereich verlief negativ. Der Täter wird beschrieben mit "männlich, ca. 25 J., schwarze Sturmhaube, schwarz gekleidet, 1,85 m breites Kreuz, helle Augenbrauen." Er sprach Deutsch ohne Akzent.

Im Rahmen der polizeilichen Fahndung wurden unabhängig voneinander 2 Personen angetroffen, die beide letztlich nichts mit dem Sachverhalt zu tun hatten. Bei Überprüfungen stellte sich heraus, dass gegen die eine Person ein Untersuchungshaftbefehl und gegen die zweite Person 3 Vollstreckungshaftbefehle über eine Gesamtfreiheitsstraße von mehr als 2 Jahren vorlagen. Beide Personen wurden festgenommen.

