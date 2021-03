Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Widerstand nach Verkehrsunfall

Gelsenkirchen (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in Hassel am Donnerstagabend, 11. März 2021, wurde eine Person leicht verletzt. Gegen 19.55 Uhr fuhr ein 50 Jahre alter Gelsenkirchener mit seinem Ford Transit auf dem Eppmansweg in Richtung Hasseler Straße, als ihm ein 55-jähriger BMW-Fahrer aus Herten entgegenkam. Die Wagen der beiden stießen frontal zusammen. Dabei verletzte sich der Hertener leicht, der Gelsenkirchener blieb unverletzt. Beide Wagen waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Zwei am Straßenrand geparkte Autos wurden durch den Unfall ebenfalls beschädigt.

Da der Hertener sich trotz wiederholter Aufforderung der Polizeibeamten weigerte, aus seinem Wagen auszusteigen und wiederholt versuchte, die Türe zuzuziehen, wurde er von den Polizisten aus seinem Fahrzeug geholt. Weil sich in seinem Auto mehrere leere Flaschen alkoholischer Getränke befanden, bestand der Verdacht, dass der 55-Jährige unter Alkoholeinfluss am Steuer saß, weshalb ihm eine Blutprobe im Krankenhaus entnommen werden sollte. Der Mann zeigte allerdings weiterhin ein aggressives Verhalten, woraufhin er in Polizeibegleitung ins Krankenhaus gebracht wurde. Während der Fahrt beleidigte der Hertener zunächst den begleitenden Polizeibeamten und griff ihn schließlich an, weshalb der Mann von den Beamten fixiert wurde.

Im Krankenhaus willigte der 55-Jährige zunächst in die Behandlung ein. Nachdem die Polizeibeamten ihm nach Aufforderung des Arztes dafür die Handfesseln abnahmen, griff der Mann das Krankenhauspersonal an. Erneut mussten die Polizisten einschreiten. Daraufhin beruhigte sich der Hertener schließlich. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell