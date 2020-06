Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Polizeieinsatz in Üttfeld

Üttfeld (ots)

Am Mittwoch, dem 17. Juni 2020, gegen 16:50 Uhr fahndete die Polizei mit mehreren Streifen in Üttfeld nach einem 48-Jährigen aus der Region.

Zuvor teilte eine Zeugin mit, dass sich die Person in einer psychischen Ausnahmesituation befände. Die Beamten trafen den Mann gegen 17:45 Uhr in der Ortschaft an. Er wurde anschließend in medizinische Behandlung übergeben.

