POL-GE: Balkonbrand in Ückendorf - die Polizei ermittelt

Gelsenkirchen (ots)

In der Nacht zum Freitag, 12. März 2021, brannte ein Balkon an der Ückendorfer Straße. Aufmerksame Nachbarn bemerkten das Feuer auf dem Balkon eines gegenüberliegenden Mehrfamilienhauses um 0.59 Uhr und alarmierten Polizei und Feuerwehr. Die Feuerwehr Gelsenkirchen löschte den Brand im Außenbereich des Balkons. Ein 60-jähriger Mann wurde vor Ort medizinisch versorgt. Eine 79-jährige Frau wurde für weitere Untersuchungen in ein Krankenhaus gebracht. Die polizeilichen Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

