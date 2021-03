Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: GPS-Signal führt zu gestohlenen Fahrrädern

Gelsenkirchen (ots)

Unbekannte Täter haben am vergangenen Dienstag, 9. März 2021, zwischen 16 und 19 Uhr vier Pedelecs aus dem Abstellraum eines Hauses an der Erdbrüggenstraße in Bismarck gestohlen. Der 57 Jahre alte Besitzer verständigte die Polizei, weil er die Fahrräder am Abend über ein eingebautes GPS-Signal in einem der Räder in einem Gebüsch an der Bergmannstraße in Ückendorf orten konnte. Die eingesetzten Polizeibeamten fanden dort die vier Pedelecs, allerdings ohne die Steuergeräte. Die Beamten gaben die Räder an den Besitzer zurück und fertigten eine Anzeige wegen Diebstahls. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich unter den Telefonnummern 0209 365 8212 oder 0209 365 8240 zu melden.

