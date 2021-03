Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Polizeibeamte nehmen 55-Jährigen mit acht offenen Haftbefehlen fest

Gelsenkirchen (ots)

Polizeibeamte haben heute, 10. März 2021, um 10 Uhr einen 55 Jahre alten Mann festgenommen, gegen den insgesamt acht Haftbefehle vorlagen. Die Beamten trafen den gebürtigen Kaufbeurer in einer Wohnung in der Feldmark an, da es Hinweise gab, dass er sich dort aufhalten solle. Sechs der Haftbefehle ergingen zwecks Strafvollstreckung in einem Gesamtumfang von 3 Jahren und neun Monaten, zwei waren Untersuchungshaftbefehle. Die Beamten brachten den Gesuchten zur Wache. Gegen ihn wird unter anderem wegen Diebstahl, Betrugs und Leistungserschleichung ermittelt.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell