Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Widerstand gegen Polizeibeamte

Gelsenkirchen (ots)

Am Dienstagnachmittag, 9. März 2021, waren Polizei und Feuerwehr gegen 15.45 Uhr wegen eines gemeldeten Brandalarms an einer Großbäckerei in Rotthausen eingesetzt. Vor Ort empfing die Beamten ein 32-jähriger Mitarbeiter. Der Aufforderung der Feuerwehr, das Gebäude wegen des gemeldeten CO-Alarms zu räumen, kam der Gelsenkirchener nicht nach und reagierte äußert ungehalten auf die Anweisung der Einsatzkräfte. Auch der Aufforderung der Polizei, sich auszuweisen, kam er nicht nach und reagierte verbal aggressiv. Stattdessen entfernte der Mann sich in Richtung Firmengelände. Ein Mitarbeiter holte den 32-Jährigen kurze Zeit später wieder zurück. Da der Gelsenkirchener sich auch nach erneuter mehrmaliger Aufforderung nicht ausweisen wollte, wurde er von den Beamten fixiert und schließlich zum Streifenwagen verbracht. Während des gesamten Vorgangs wehrte sich der Gelsenkirchener erheblich. Schließlich ließ er einen Mitarbeiter seinen Führerschein holen, der die Identität des 32-Jährigen bestätigte. Nach Abschluss der Maßnahme konnte der Gelsenkirchener wieder gehen. Ihn erwartet nun eine Strafanzeige wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte. Ursächlich für den CO-Alarm war ein ausgelöster Keilriemen, der Rauch entwickelt hatte.

