Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: 12-Jährige attackiert Frau in Altstadt

Gelsenkirchen (ots)

Am Montagabend, 8. März 2021, haben Zeugen die Polizei alarmiert, nachdem eine 12-Jährige in der Altstadt eine Frau attackiert hatte. Gegen 18.05 Uhr hielt sich die 33-jährige Gelsenkirchenerin zusammen mit ihren 31 und 50 Jahre alten Begleiterinnen an der U-Bahn-Haltestelle Heinrich-König-Platz auf, als ihnen ein Mädchen entgegenkam, das einen Feuerlöscher mit sich führte. Diesen hatte die 12-Jährige zuvor von der U-Bahn-Haltestelle Gelsenkirchen Hauptbahnhof entwendet. Als die 33-Jährige das Mädchen darauf aufmerksam machte, dass der Feuerlöscher nur für Notfälle gedacht sei, spuckte die 12-Jährige die Frau an, besprühte sie mit dem Feuerlöscher und zog ihr an den Haaren. Im nahen Umfeld der U-Bahn-Haltestelle trafen die herbeigerufenen Beamten das Mädchen an, das zugab, die Frau an den Haaren gezogen zu haben. Da sich die 12-Jährige weigerte, Angaben zu ihrer Person zu machen, nahmen die Beamten sie zur Feststellung der Personalien mit zur Wache. Im Anschluss wurde das Mädchen nach Hause gebracht.

