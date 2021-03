Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Polizei durchsucht Wohnung in Ückendorf

Gelsenkirchen (ots)

Die Polizei hat am Freitag, 5. März 2021, eine Wohnung in Ückendorf durchsucht, von der aus mutmaßlich mit Drogen gehandelt wurde. Gegen 17.40 Uhr verschafften sich die Beamten nach mehrmaligen Klopfen und Klingeln Zutritt zu der Wohnung in der Ückendorfer Straße, wo sie die 21-jährige Bewohnerin antrafen. Bei der Vollstreckung des Durchsuchungsbefehls fanden die Ermittler diverse Betäubungsmittel. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren ein. Die Ermittlungen dauern an.

