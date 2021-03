Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Feier und Streit enden jeweils im Polizeigewahrsam

Gelsenkirchen (ots)

Wegen zweier Widerstandsdelikte hat die Polizei Gelsenkirchen am Wochenende Strafverfahren eingeleitet. So wurden Polizeibeamte am frühen Samstagmorgen, 6. März 2021, zu einer Wohnung an der Dresdener Straße in Schalke gerufen. Dort hatten Anrufer gegen 3.40 Uhr eine Ruhestörung durch überlaute Musik gemeldet. Auf die Aufforderung der Polizisten, die Musik leiser zu stellen und sich auszuweisen, reagierte der 27-jährige Wohnungsinhaber, in dessen Wohnräumen sich zwei weitere Personen befanden, sofort aggressiv. Zudem zückte er sein Mobiltelefon und erklärte, den Einsatz gerade live über soziale Netzwerke zu senden. Der Aufforderung dies zu unterlassen, kam der Mann nicht nach und beleidigte die Beamten fortlaufend. Da sich sein aggressives Verhalten zudem steigerte, fixierten die Einsatzkräfte den Mann und nahmen ihn in Gewahrsam.

Mit einem weiteren Widerstand bekamen es Polizeibeamte ebenfalls am Samstag, 6. März 2021, in Schalke zu tun. Ein Zeuge hatte gegen 15.10 Uhr einen 28-Jährigen an der Grillostraße zu Boden gebracht, nachdem dieser einen 31-jährigen Mann mit einem Messer angegriffen, ihn beleidigt und mit Gegenständen beworfen hatte. Auch gegen die anschließende Fixierung durch die Einsatzkräfte wehrte sich der Mann massiv. Trotz Gegenwehr nahmen die Polizisten den Gelsenkirchener vorläufig fest und brachten ihn ins Polizeigewahrsam. Das Messer wurde sichergestellt. Die Ermittlungen zu den Hintergründen des Streits dauern an.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell