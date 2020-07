Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Pfaffengrund: Vorfahrtsverletzung - 58-jährige Fahrerin eines Kleinkraftrads verletzt

Heidelberg (ots)

Weil eine 18-jährige Fahrerin eines Mercedes am Montag kurz nach 8 Uhr an der Kreuzung Kranichweg/Schwalbenweg einer 58-jährige Fahrerin eines Kleinkraftrads die durch Verkehrszeichen geregelte Vorfahrt nicht einräumte, kam es zur Kollision. Bei dem Unfall stürzte die Zweiradfahrerin zu Boden. Nach der medizinischen Erstversorgung an der Unfallstelle wurde die Frau mit einem Rettungswagen in eine Klinik eingeliefert.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Dieter Klumpp

Telefon: 0621 174-1111

E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell