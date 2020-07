Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sandhausen/Rhein-Neckar-Kreis: Scheibe eingeschlagen - Rucksack aus Auto entwendet - Polizei sucht Zeugen

Sandhausen/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Montagabend wurde zwischen 19 Uhr und 20 Uhr am Feldweg gegenüber dem Hundeplatz an der L598 die Scheibe eines Fiat 500 eingeschlagen. Der bislang unbekannte Täter entwendete vom Beifahrersitz einen schwarzen Rucksack der Marke "Nike" mit mehreren wichtigen Dokumenten.

Zeugen werden gebeten sich beim Polizeirevier Wiesloch unter der Telefonnummer 06222-57090 zu melden.

